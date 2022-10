Almaz Ayana entra na história como melhor estreante de sempre na maratona

A etíope Almaz Ayana venceu este domingo a Maratona de Amesterdão, fixando pelo caminho o registo mais rápido da história por parte de uma estreante: 2:17.19, quatro segundos mais rápida do que Yalemzerf Yehualaw, que este ano em Hamburgo tinha vencido em 2:17.23. Ayana conseguiu igualmente bater o recorde feminino do percurso, baixando-o de forma considerável, em mais de dois minutos (o anterior era de Degitu Azimeraw, com 2:19.26, em 2019).Aos 30 anos, a campeã olímpica dos 10.000 do Rio de Janeiro'2016 era uma de três estreantes de alto nível em Amesterdão e acabou por ser mesmo a mais forte das três, levando a melhor sobre Genzebe Dibaba (2:18.04) e de Tsehay Gemechu, a vencedora das últimas duas edições da EDP Meia Maratona de Lisboa, que foi terceira com 2:18.58. Note-se que este tempo de Ayana passa a ser o sétimo melhor de sempre na maratona.Na prova masculina, venceu Tsegaye Getachew, com 2:04.48, à frente de Titus Kipruto (2:04.53) e Bazezew Asmare (2:04.55). Note-se que os nove primeiros ficaram separados por menos de um minuto, o que demonstra bem o equilíbrio de uma corrida masculina que foi discutida até final.