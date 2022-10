Andralino Furtado e Raquel Trabuco vencem Corrida Volkswagen

Andralino Furtado e Raquel Trabuco venceram esta quarta-feira a edição de 2022 da Corrida Volkswagen, uma prova única no calendário nacional, que levou à fábrica da Auto Europa cerca de dois mil corredores (entre as provas dos mais novos, os 10 quilómetros e a caminhada).De regresso ao calendário depois de dois anos de interregno, por conta da pandemia de Covid-19, a prova com organização técnica da HMS SPORTS voltou a dar tempos bastante rápidos, com o triunfo masculino a ir para Andralino Furtado (30.27). Bruno Paixão (31.04) e João Bragadeste (32.32) fecharam o pódio. Na corrida feminina, Raquel Trabuco venceu com 36.59, encabeçando um pódio que teve ainda Rita Ribeiro (38.24) e Palmira Quinhama (39.33).A Corrida Volkswagen, refira-se, é disputada na sua totalidade no interior da fábrica da Auto Europa, em Palmela, permitindo aos corredores uma experiência diferente, com a passagem pelas zonas de produção e montagem dos automóveis da marca alemã.