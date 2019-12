As sapatilhas mais rápidas do Mundo: relatório do Strava não deixa dúvidas

Muito se tem dito e escrito sobre os possíveis benefícios que as sapatilhas da gama Vaporfly da Nike têm dado aos corredores e os mais recentes dados apresentados pela plataforma Strava, no seu relatório 'Year in Sport', acabam por dar ainda mais achas na lareira. É que, entre todas as atividades registadas entre 1 de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2019 - num total de 2,01 mil milhões de quilómetros! -, constam três sapatilhas da marca norte-americana no topo, sendo as duas primeiras as VaporflyNext% (5:02/km) e as Vaporfly 4% (5:08/km), respetivamente.Em terceiro lugar surgem as Nike Zoom Streak (5:09/km), logo seguidas das primeiras sapatilhas que não são Nike e, curiosamente, de uma marca de certa forma inesperada. Trata-se das Brooks Hyperion, que acabaram este período de análise com um ritmo médio entre as atividades registadas de 5:16/km. Por fim, no quinto posto, aparecem as Adidas Adizero Adios, com 5:20/km.Continuando nas sapatilhas, de notar que o modelo que registou maior crescimento neste período de análise foi o Hoka One One Carbon X, logo seguido pelas Adidas Solar Glide, New Balance Fresh Foam Beacon, Adidas Solarboost e Hoka One One Torrent. Ainda assim, de notar que esta lista em particular acaba por ser algo contraproducente, já que as Carbon X, por exemplo, apenas foram lançadas este ano, pelo que é natural que o crescimento tenha sido de... 100%.Para lá de todos estes registos, o Strava revelou também as sapatilhas mais utilizadas na Maratona de Boston, realizada em Abril, numa tabela na qual a liderança é das Nike Zoom Vaporfly 4%, com 12,4%. Em segundo lugar ficam as Nike Pegasus, com 5,3%, logo seguido pelas Hoka One One Clifton (4,8%).No que a equipamentos diz respeito, o único ponto de análise deste relatório é o crescimento em relação ao ano anterior, algo que tal como nas sapatilhas também tem pouca lógica, já que os três modelos do pódio (Polar Vantage M, Garmin Forerunner 945 e Garmin Instinct) foram lançados este ano, pelo que o seu crescimento é... total.