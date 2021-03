ASICS aposta forte com os novíssimos MetaSpeed Sky

Depois do bem sucedido MetaRacer lançado no ano passado, a ASICS vai colocar a partir de quarta-feira no mercado a sua mais forte aposta para 2021, o novíssimo MetaSpeed Sky. Um modelo revolucionário, fruto de vários meses de desenvolvimento, que reforça a vontade da marca japonesa em deixar a sua marca num segmento de sapatilhas de competição cada vez mais preenchido.





Com cerca de 200 gramas e um drop de 5mm (33/28), o MetaSpeed Sky é o primeiro de dois modelos que a ASICS colocará no mercado este ano para o segmento de competição - em julho chegará o segundo, o Edge - e apresenta como grandes atributos uma nova espuma de meia sola (FlyteFoam Turbo) e uma placa de fibra de carbono a todo o comprimento que tem como principal destaque o facto de ser bastante mais rígida do que as demais.Para mais, este novo MetaSpeed Sky conta com um 'mesh' de camada única na zona superior, o que dá à sapatilha a tal leveza que assinalámos acima, mas que mesmo assim não lhe retira o conforto. Aliás, conforto e estabilidade é algo que se pode encontrar neste modelo, ainda que tenha de haver alguma atenção aos ritmos a que se utilizam. Na prática, quanto mais rápido... melhor. Na zona superior nota ainda para o facto de toda a malha ter sido produzida a partir de material reciclado.Quanto à sola, a ASICS utilizou a fórmula já vista nos modelos de trail, o que dá um 'grip' de elevado nível, seja em piso molhado como em terra batida. Ainda assim, por ser uma sapatilha de competição, a durabilidade desta sola não será muito elevada, muito menos caso a sua utilização seja feita de forma recorrente em pisos mais irregulares. Ainda assim, a marca japonesa aponta para um tempo útil de vida entre os 400 e 500 quilómetros.Os MetaSpeed Sky estarão à venda a partir da meia noite desta quarta-feira, através do site da marca japonesa.