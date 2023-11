ASICS aposta na fórmula de sucesso com as novas GEL-Nimbus 26

O ano de 2023 ainda não terminou, mas a ASICS já planeia 2024 e com um grande lançamento logo a começar o ano. A marca japonesa anunciou esta terça-feira as novíssimas GEL-Nimbus 26, que surgem nesta sua nova versão com pequenas alterações a um modelo que no início deste ano provocou uma verdadeira revolução na forma como este modelo se apresenta no mercado.Algo mais pesadas (de 290 para 304 gramas) e mantendo o mesmo drop de 8mm (30/22), as novas ASICS GEL-Nimbus 26 estão visualmente bastante similares, apresentando somente umas melhorias no upper, para dar maior conforto e ajuste. Na sola, a ASICS introduz uma superfícia híbrida entre ASICSGRIP e AHAR+, com a promessa de ter tração e durabilidade superiores. Algo para confirmar nos testes que eventualmente faremos, já que a tração, especialmente em molhado, tinha sido o único problema da versão 25. De resto, o novo modelo contará igualmente com espuma FF Blast+ ECO e ainda uma cápsula de PUREGEL na meia-sola.As sapatilhas GEL-Nimbus 26 vão estar disponíveis nas lojas físicas e online da ASICS e em lojas de corrida especializadas nas regiões a partir do dia 15 de Janeiro de 2024, pelo valor de 200€, o mesmo preço ao qual foram lançadas as 25.