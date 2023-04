ASICS apresenta GEL-Cumulus 25 totalmente renovado

À imagem do que fizera com as GEL-Nimbus 25, a ASICS voltou a inovar neste ano de 2023, agora renovando por completo as GEL-Cumulus 25, outro modelo icónico na história da marca. Bem diferente do seu antecessor, o novo GEL-Cumulus está muito mais leve, isto apesar de ter ganho uma altura considerável de meia sola. Em termos de peso, as novas sapatilhas descem aos 251 gramas (223 g no modelo feminino), passando agora a ter 28mm/20mm de altura na meia sola - mantêm o mesmo drop de 8mm.Para lá das mudanças nas especificações, as novas GEL-Cumulus 25 contam com a introdução da espuma FlyteFoam Blast+ e da tecnologia PureGEL na meia-sola, o que acaba por ajudar no ganho de altura do modelo. Ainda assim, a verdade é que essa adição de espuma não se traduz num ganho de peso. Antes pelo contrário.Há também uma mudança considerável na malha superior, com a utilização mais criteriosa de materiais para poupar no peso, mas sem comprometer o conforto, respirabilidade e ajuste. Por fim, nota para a borracha da sonha, que continua a ser AHAR+, com a promessa de melhor durabilidade.Em termos de preços, as renovadas GEL-Cumulus 25 estão já disponíveis no mercado nacional por 160 euros.