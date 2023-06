ASICS continua a inovar e nem as lendárias Gel-Kayano escapam

Depois de ter apresentado propostas bem mais modernas para modelos tradicionais como o Gel-Cumulus ou o Gel-Nimbus, a ASICS volta a dar uma nova roupagem a um dos seus modelos mais tradicionais. O Gel-Kayano chega este ano à sua 30.ª versão e as mudanças são claras e evidentes no aspeto, ainda que a proposta seja de manter-se fiel à sua tradição de um dos modelos mais confortáveis e estáveis do mercado. Isto com algumas novidades de relevo.À venda por 200 euros, as novas Gel-Kayano 30 apresentam a nova tecnologia PureGEL e o 4D GUIDANCE SYSTEM, dois argumentos que segundo a ASICS irão tornar a experiência de corrida mais confortável e estável. A principal novidade é mesmo esta segunda tecnologia, que para lá da dimensões de largura, comprimento e profundidade agora também leva em conta o tempo, dando à sapatilha um melhor suporte e conforto.Relativamente à meia sola, para lá da cápsula de PureGEL, as novas Gel-Kayano 30 contam com a espuam FF BLAST PLUS ECO e ainda apresentam um perfil com mais 4mm. Isso faz com que este modelo apresente umas medidas de 40mm no calcanhar e 30mm na biqueira, contra os 36mm/26mm do anterior. As contas, essas, mantêm-se iguais: 10mm de drop. O que está ligeiramente diferente é o peso, com um ganho de 4 gramas, muito por culpa dos tais 4mm a mais na meia-sola.