ASICS Cumulus 23: versatilidade a toda a prova

Num mundo em que cada vez mais as sapatilhas são voltadas para um propósito específico, continua a ser uma verdadeira lufada de ar fresco perceber que ainda há modelos que são pau para toda a obra. É o caso destas ASICS Cumulus 23. Modelo tradicional da marca japonesa, não levasse já 23 evoluções, as Cumulus são efetivamente um modelo para usar em praticamente tudo e esse é desde logo um grande atributo para umas sapatilhas que, não sendo as mais baratas do mercado, ganham muitos pontos precisamente por essa verstalidade que encaixa de forma perfeita no preço praticado (140 euros).





Com 280 gramas e um drop de 10mm, as Cumulus 23 estão 20 gramas mais pesadas em relação ao modelo anterior, mas isso não compromete de modo algum a sensação de corrida. Na verdade, mesmo sendo um modelo mais próximo da categoria dos 'pesos pesados' do que dos 'intermédios', certo é que no momento de correr, mercê do extremo conforto, isso praticamente nem se nota. Confortável como dissemos, as Cumulus 23 destacam-se também pela sensação de corrida solta que nos dá e, claro, pela sua durabilidade. São um modelo ideal para quem se está a iniciar na corrida e para corredores que, mais do que procurar ritmo ou performance, querem somente umas sapatilhas para sair de casa e... correr. Do ponto de vista negativo talvez apontemos somente a ligeira tendência para aquecer em demasia.Olhando à zona superior, o primeiro ponto a destacar tem mesmo de ser a forma como o 'upper' foi construído para nos dar uma sensação de conforto de assinalar, ao nível dos bólides principais da ASICS, nomeadamente os Kayano ou os GT. Os cordões são de boa qualidade e permitem-nos sujeitar o pé às sapatilhas de forma bastante satisfatória e confortável. Esse conforto conta também com a ajuda de toda a zona envolvente do tornozelo, com uma boa dose de material acolchoado. O grande problema parece-nos ser a ausência de zonas de respiração no 'upper', pois a malha aparenta ser algo mais fechada do que o normal. Não vamos ficar com os pés a 'assar', mas o certo é que já vimos modelos bem mais respiráveis do que estas Cumulus 23...Na meia sola a ASICS aplicou o material FlyteFoam, algo já tradicional na marca, mas que aqui está distribuída fazendo uso da tecnologia ASICS 3D Space Construction, que trata de colocar a espuma de uma forma a que seja dado mais amortecimento e estabilidade às sapatilhas em pontos específicos. Esta forma de distribuir a espuma varia do modelo feminino para o masculino, pois o tipo de corredor varia efetivamente consoante o sexo. Na meia-sola temos o também tradicional GEL, aqui presente em duas zonas, uma atrás e outra por baixo dos metatarsos. Estas cápsulas, como habitual, absorvem o impacto produzido por cada passada, permitindo-nos uma transição mais suave e eficiente.Olhando, por fim, à sola, temos uma dose bastante generosa de borracha injetada em pontos específicos, que nos dá a sensação de que a durabilidade não será um problema. Estão presentes dois tipos de compostos, colocados em função do ponto em que se espera maior tipo de desgaste: no calcanhar temos a borracha mais resistente, a AHAR+; mais para a frente temos a borracha mais leve e menos duradoura - mas com melhor tração -, a ASICS Lite.Posto isto, voltando um pouco atrás e recuperando o que dissemos na abertura do texto, estas Cumulus 23 são mesmo umas máquinas preparadas para praticamente tudo. São uma escolha perfeita para quem se está a iniciar na corrida e quer umas sapatilhas para simplesmente sair de casa e correr, sem se preocupar com ritmos. São também uma boa escolha para aquele tipo de corredor regular que procura um modelo para utilizar de forma assídua na sua rotação quando o corpo pede um pouco mais de amortecimento, conforto e estabilidade.