ASICS DynaBlast: quando menos é mais

Depois de quatro versões da família DynaFlyte, uma das mais bem sucedidas dos últimos tempos na ASICS, a marca japonesa decidiu aproveitar para seguir a tendência recente e promover uma verdadeira revolução. Tanto no plano estético como na própria sensação de corrida. Daí nasceram as novas DynaBlast, umas sapatilhas que como o nome indica seguem a linha daquilo que já se tinha visto nas NovaBlast, mas que mesmo assim continuam a ser bem fieis à sua tradição.





Quer isto dizer que, apesar de contarem com uma espuma FlyteFoam Blast que é muito mais explosiva e responsiva, estas DynaBlast apresentam-se muito mais estáveis, seguras e confortáveis no mesmo da corrida, ao contrário das NovaBlast, que em certos corredores davam uma sensação de excessivo amortecimento e responsividade, algo que por vezes tornava a corrida algo instável. Aqui nas DynaBlast esse problema foi resolvido e a evolução feita foi claramente para melhor.Uma evolução que se vê também na própria estética das sapatilhas, desde uma zona superior bem mais respirável e confortável e com design bastante agradável à vista, passando por uma total mudança na própria meia-sola. Há ainda a destacar um contraforte de calcanhar menos rígido em comparação com as DynaFlyte 4. Em comparação com estas últimas há também uma mudança a nível do padrão da sola, que nos parece bastante durável e resistente.Voltando à meia-sola, porque é aí que mora efetivamente a mudança e evolução destas DynaBlast, a ASICS decidiu seguir a mesma fórmula que tínhamos visto nas NovaBlast, mas o facto de colocar uma plataforma de espuma menor acaba por dar aquela menor sensação de explosividade. Algo que agradará a alguns... e que desagradará a outros. No nosso caso fazemos parte deste segundo grupo e foi com satisfação que vimos esta mudança. A espuma FlyteFoam Blast faz efetivamente aquilo que é suposto - dar um impulso extra à nossa corrida, ao aproveitar a energia de cada passada -, mas o facto de estar aqui aplicada numa dose inferior acaba por dar de imediato uma maior segurança na nossa corrida. Sentimos um ligeiro efeito de trampolim, mas nunca nos vemos perdidos no meio de toda aquela 'festa' saltitona... E a verdade é que, mesmo aplicando aqui uma nova espuma - nas DynaFlyte 4 era a Flytefoam -, a génese do modelo continua a ser a mesma: uma escolha perfeita para a média-longa distância e para ritmos médio-altos, já que nos dá tanto responsividade como amortecimento e segurança a cada passada.Por fim, também acaba por ser interessante fazer uma comparação a nível de detalhes técnicos. De todas, as DynaBlast são as mais leves (com apenas 237 gramas), mas são aquelas que apresentam um maior drop (12mm, mercê dos 28mm da zona traseira e 16mm da frontal). No ponto intermédio de peso moram as DynaFlyte 4, com 241 gramas, mas com o drop mais baixo (8mm, com 19/11), ao passo que as NovaBlast acabam por ser as mais pesadas, com os seus 260 gramas, mas curiosamente estão no meio da 'luta' no que ao drop diz respeito. São 10 mm (32mm/22mm), ainda que um primeiro olhar até possa denunciar o contrário.Em suma, ao aplicar a espuma FlyteFoam Blast, mas mantendo a fórmula de sucesso das DynaFlyte, a ASICS conseguiu levar este seu modelo para uma nova dimensão, colocando-o como uma excelente opção para quem tenciona, como dissemos acima, fazer treinos ou provas de média-longa distância a ritmos médios-altos.: 237 gramas: 12mm (28mm/16mm): 140 euros: estabilidade e rodagem: neutra: treinos e provas de meia-longa distância, para ritmos médios-baixos. Podem ser uma boa escolha para treinos intervalados longos, por causa do seu amortecimento adicional.