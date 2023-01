ASICS Gel-Nimbus 25: conforto levado a um outro nível

Quando mostrou as GEL-Nimbus 25 ao Mundo, no início do ano, a ASICS iniciou uma campanha que promovia estas sapatilhas, a mais recente evolução de um dos mais bem sucedidos modelos da indústria, como as mais confortáveis do mercado. Usaram um estudo independente para suportar essa ideia, mas é sempre duvidoso quando uma marca nos vende uma ideia como sendo absoluta. Por isso, nada melhor do que pegar nelas e testá-las ao máximo, para tentar se havia algum fundo de verdade nessa afirmação arriscada.Feito um teste diríamos bastante agressivo e exigente, com mais de 200 quilómetros em menos de um mês (sim, mais de metade dos nossos quilómetros deste mês foram nestas Nimbus-25), estamos em condições de confirmar que, tanto quanto sabemos - pelo que testámos -, estas são efetivamente das sapatilhas mais confortáveis do mercado. De longe! E o melhor? São também bastante responsivas, o que se agradece bastante quando falamos num modelo pensado essencialmente para durar e suportar quilómetros sem fim de uma só vez.Passando esta introdução, vamos a factos. As Nimbus 25 estão ligeiramente mais pesadas (somente 3 gramas, para 292g), mas também estão muito mais altas em termos de perfil, passando dos 26mm/16mm para os 41,5mm/33,5. O drop, feitas as contas, desce dos 10 aos 8mm. Nada de mais. O que impressiona aqui é o facto de terem ganho mais de 15mm de espuma na meia-sola - a ASICS fala em mais 20% de espuma em comparação com o modelo 24 - e apenas terem ficado 3 gramas mais pesadas. Nem se nota!E a verdade é que, realmente nem se nota. Assim que as calçámos, a primeira impressão é mesmo aquela que a ASICS promete: um conforto incrível. O pé assenta na perfeição no interior das sapatilhas. Parece que se adapta praticamente no imediato, sem qualquer processo de habituação. O facto de ter um formato quase de meia, com uma capacidade elástica - especialmente na zona da língua -, ajuda imenso a ter esta sensação, sem nunca comprometer em termos de ajuste. Mas aquilo que decide tudo é mesmo o momento da corrida. E aí não enganam!O tal peso, as tais 292 gramas, magicamente não se sentem como tal. Muito por culpa da espuma de meia sola FlyteFoam Blast Plus Eco, que faz a magia de dar uma incrível dose de amortecimento e, ao mesmo tempo, responsividade. A transição a cada passada é limpa, suave e confortável. Outra novidade neste modelo é o novo GEL - PureGEL -, que nestas Nimbus tem como novidade não estar visível ao olho nu. É uma mudança que poderá chocar os fãs mais antigos da marca, mas visualmente parece-nos que fica no ponto. Para lá desse aspeto visual, o PureGEL oferece também uma notória melhoria na absorção do impacto e um momento de contacto com o solo mais suave.Aquela responsividade que falamos há pouco permite-nos também algo que não é comum neste tipo de modelos de maior amortecimento e pensados essencialmente para a longa distância. Sem grandes problemas, somos capazes de aumentar o ritmo e fazer render na perfeição a maior resposta que esta espuma nos dá - já o tínhamos sentido no modelo anterior, mas aqui os 20% adicionais de FF Blast+ faz milagres.Um modelo deste segmento tem de ter também uma boa sola e nesse aspeto a ASICS não facilitou. A borracha AHAR promete aumentar a durabilidade e, para quem já fez 200 quilómetros, podemos dizer que a estrutura está intacta e sem grandes pontos de desgaste. O facto de ter uma enorme zona de borracha injetada, com praticamente todos os pontos de contacto e desgaste cobertos, ajuda bastante.E vamos se calhar ao ponto mais negativo. É que a inflação também se sente no preço das sapatilhas e estas GEL-Nimbus 25 vão chegar ao nosso mercado nos 200 euros. Um valor algo elevado olhando a olho nu, mas que acabará por render por conta da enormíssima durabilidade que dará.