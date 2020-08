ASICS lança máscara pensada para os atletas

Numa altura em que a pandemia de Covid-19 segue bem presente no Mundo, a ASICS lançou recentemente uma máscara pensada especificamente para atletas, de forma a que se mantenham em segurança (e também permitam aos demais estas seguros) enquanto fazem as suas atividades físicas. Pensada para performance, a máscara da marca japonesa combina um design de ponta com aberturas inovadoras que permitem aos atletas respirar confortavelmente, ao mesmo tempo que evitam a propagação de gotículas. Por outro lado, o material antibacteriano de secagem rápida da máscara ajuda a resfriar o ar que entra.



Intitulada de Runners Face Cover, a máscara da ASICS foi pensada pelos cientistas do Instituto de Ciência Desoportiva da ASICS, os quais chegaram a um produto que se destaca pelo maior espaço interior (o rosto não fica 'apertado' em demasia), pela colocação estratégica de ventiladores de ar, pelo tecido de secagem rápida, o ajuste confortável e um design sustentável, mercê da utilização de aproximadamente 31% de materiais reciclados.





Ainda sem data de chegada ao nosso país, esta máscara terá um custo aproximado de 40 euros.