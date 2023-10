ASICS MetaSpeed Sky+: no topo da performance

A explicação da forma como as Edge+ e as Sky+ são construídas



À primeira vista, as Edge+ e as Sky+ são iguais: mas esta comparação mostra o contrário

Quando há dois anos testámos as ASICS MetaSpeed Sky , as primeiras grandes supersapatilhas da marca japonesa, sentia-se finalmente que os nipónicos tinham mudado o foco e estavam no caminho certo. Aquele modelo, que rapidamente começou a aparecer de forma recorrente no topo das principais maratonas internacionais, muito por culpa do investimento da própria marca em patrocinar atletas de maior destaque, era a primeira grande viragem rumo à exigência do mercado de então, que pedia modelos capazes de ombrear com os da Nike.Dois anos passaram e praticamente todas as marcas colocaram no mercado modelos capazes de jogar de igual contra os norte-americanos. E quase todas com sapatilhas com níveis de performance muitíssimo positivos - se são melhores ou não, não vamos entrar por aí. Por aqui já passaram vários deles, como as Hoka Rocket X2 Puma Fast-R ou adidas Adizero Adios Pro 3 , mas ainda faltava testar aquilo que de diferente tinham as novas MetaSpeed Sky+, a evolução do primeiro (verdadeiro) modelo de performance da marca japonesa. Era o teste que faltava, mas que finalmente foi feito.Um teste que acabou por surgir talvez na altura certa, quando por aqui voltamos a tentar fazer um Sub-3 na maratona. O destino era Chicago . A preparação deu-se no verão e os treinos longos foram exigindo sempre material 'pesado' para dar uma ajuda. As MetaSpeed Sky+ chegaram mesmo na altura certa. Ao longo de cerca de mês e meio, a cada domingo, lá íamos com elas nos pés. Domingo após domingo, foram passando o teste e acabaram naturalmente por ser a escolha para a maratona, o dia do teste final. Às sapatilhas e a nós mesmos. No final, com mais de 200 quilómetros e uma maratona com 2:58.06 no relógio , o balanço do período inicial de teste foi amplamente positivo.Já tínhamos gostado do primeiro modelo, mas temíamos que esta evolução não nos agradasse tanto, especialmente por ainda vermos alguns atletas de elite a utilizar a antecessora. Mas o primeiro contacto permitiu perceber que, na verdade, é tudo uma questão de gosto. Porque aquilo que temos nos pés é igualmente um produto de grande qualidade. Em comparação com o primeiro modelo, a diferença reside primeiro nas especificações, com um peso superior: de 183 para 201 gramas (pesagem feita por nós). Contudo, a maior mudança está mesmo na meia-sola, com uma placa de fibra de carbono colocada um pouco mais acima, mais próxima do pé e com uma curvatura diferente. Isso acaba por tornar as sapatilhas mais firmes, com uma batida mais 'seca', mas igualmente com um incrível retorno de energia - até um pouco maior na longa distância.Essa sensação mais firme pode não agradar a todos os corredores, mas no nosso caso acabou por ser mesmo aquilo que procurávamos, essencialmente numa altura na qual queríamos ter à disposição um modelo capaz de render a ritmos altos para longa distância. E é mesmo aí onde as Sky+ melhor rendem. Da meia maratona à maratona, a escolha não podia ser mais certeira. Abaixo disso - 5k e 10k -, também rendem, mas ficamos um pouco com a sensação de que aí a melhor escolha talvez sejam umas sapatilhas algo diferentes - muito por culpa da tal firmeza que falamos. Por exemplo, as MetaSpeed Edge+ , por terem a placa algo mais abaixo, sem estar tão próxima da planta do pé, pareceram-nos uma opção melhor, tal como são uma opção melhor para fazer treinos de pista, por exemplo.Voltando às Sky+, há muitos aspetos positivos a realçar, praticamente todos sentidos e confirmados durante a maratona. Em especial o conforto que temos com estas sapatilhas nos pés, mesmo naqueles quilómetros finais nos quais a nossa mecânica de corrida é mais afetada pelo cansaço. Nessa altura, para lá desse conforto, houve algo bastante curioso que fomos reparando: apesar do natural 'inchar' dos pés, os nossos dedos estavam incrivelmente soltos no 'toe box'.Por outro lado, também notámos um suporte de calcanhar ligeiramente melhorado, oferecendo uma segurança e ajuste superior. Quase perfeito, diríamos. De resto, ainda falando do 'upper', destacamos também a respirabilidade deste modelo, o que se agradeceu (e muito!) durante aqueles treinos mais quentes de verão. Os cordões, por outro lado, melhoram e muito o que tínhamos nas originais e garantem uma fixação praticamente perfeita.Por outro lado, para finalizar, a sola com 200 quilómetros já apresenta algum desgaste, mas é algo que acaba por ser natural num modelo que, para todos os efeitos está pensado para correr em ritmos rápidos (4'30 ou mais veloz). Quanto mais lento corrermos, maior é o tempo de contacto com o solo e, por consequência, maior o desgaste da borracha. Falando precisamente em borracha, curioso o pormenor da sola na comparação entre as Sky+ e as Edge+, que pode ver na imagem abaixo, que tem como propósito atender às diferentes especificidades dos dois modelos e ao facto de um ter a placa algo mais próxima do solo. E quanto à tração nos mais variados pisos, as MetaSpeed Sky+ apresentam uma resposta do mais elevado que já vimos.À venda por 250 euros, as MetaSpeed Sky+ são provavelmente dos modelos com placa de fibra de carbono que nos passaram pelos pés. E ainda que a sua utilização venha sendo algo generalizada, dizemos sempre que este tipo de sapatilhas são apenas para ser utilizados em ritmos rápidos e apenas quem corre abaixo de 4'30/km (pelo menos) consegue tirar-lhes o rendimento adequado. Se os vossos ritmos forem acima disso, o ideal é investir noutras sapatilhas, como por exemplo as ASICS SuperBlast.