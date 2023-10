ASICS renova NovaBlast para uma quarta versão com muitas novidades

A ASICS apresentou esta segunda-feira a sua maior aposta para o final de 2023, ao anunciar o lançamento da quarta evolução das NovaBlast. Modelo que foi dos que mais sucesso deu à marca no passado recente, surge agora com muitas novidades estéticas e nas especificações, com a mesma promessa de sempre: uma corrida com um retorno de energia superior e conforto de assinalar.Com 260 gramas no modelo masculino e 235 gramas no feminino - o modelo anterior tinha 250 e 210 gramas -, as novas NovaBlast 4 continuam a ter o mesmo drop de 8 mm (41.5/33.5) e estão também à venda pelos mesmos 150 euros. Um dado interessante, que vai um pouco contra a corrente recente de subida de preço juntamente com a evolução dos modelos.Nas NovaBlast 4 a tendência é inversa, mesmo que estas novas sapatilhas tenham até muitas novidades. Em comparação com as antecessoras, as NovaBlast 4 contam agora com a espuma FlyteFoam Blast+ ECO na meia-sola, têm uma nova geometria nessa parte da sapatilha e também surgem renovadas no que ao upper diz respeito. Agora, ao invés de uma zona superior com um 'mesh' de engenharia, o novo modelo conta com um 'upper' feito em tecido de engenharia, o que em teoria irá melhorar a respirabilidade global.