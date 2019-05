Atleta da Adidas pintou Nike Vaporfly 4% para correr em Viena

Não é caso único, mas não deixa de ser surpreendente de cada vez que um atleta de uma marca concorrente é apanhado a utilizar os famosos Vaporfly 4% da Nike. Até se poderia dar o caso de a marca em questão eventualmente autorizar essa 'fuga', mas no caso de Lemawork Ketema a tentativa de esconder o truque foi... inovadora.É que, tal como sucedera há alguns meses com Jesús España , que durante os Europeus da Maratona correu com uns Vaporfly 4% com o símbolo da New Balance por cima, o austríaco de origem etíope decidiu pegar no modelo de performance da Nike e deu-lhe uma nova roupagem, pintando por cima do símbolo da Nike o da Adidas. A tentativa até passou em claro durante alguns dias, até que no Instagram a 'farsa' foi revelada. As imagens acima (dorsal M-22) não deixam dúvidas, especialmente pelo design inconfundível dos 4% em comparação com qualquer modelo da Adidas. De resto, basta também observar o formato da sola dos corredores que vão ao seu lado, todos eles a utilizar Vaporfly 4%, para perceber que o modelo é o mesmo...Ora, graças a esta inovção, o atleta de 32 anos conseguiu mesmo um novo recorde nacional austríaco, ao correr na maratona da capital do país em 2:10:44, um registo que lhe valeu o 11.º lugar. Pode é ter perdido o patrocínio da Adidas...Contacte-nos através do email: