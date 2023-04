'Battle of the Teams' está de volta e até os amadores podem ganhar

Está quase a chegar a Maratona de Praga (está marcada para 7 de maio) e com ela também mais edição do inovador formato 'Battle of the Teams'. Trata-se de uma competição coletiva dentro de uma competição individual, que dá um novo interesse à maratona, mas que este ano conta com uma novidade de relevo, já que até os amadores podem faturar prémios. O formato, lançado em 2021, já aqui foi explicado , e segue praticamente igual ao original.Este ano com as equipas, a 'Battle of Teams' já tem os atletas de topo atribuídos a cada formação, cabendo agora aos atletas populares escolherem aquela que melhor se adequa aos seus gostos. No final, feitas as contas aos pontos, a combinação dos tempos da elite e dos populares irá fazer a tabela final para atribuir um prémio de 30 mil euros à equipa vencedora (a dividir pelos atletas profissionais da mesma). A grande novidade é, como dissemos, a entrada em cena de um prémio para o melhor corredor amador da equipa vencedora. O prémio será de 10 mil coroas checas, qualquer coisa como 425 euros.A explicação do formato pode ser vista aqui