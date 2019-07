Bernard Lagat: aos 44 anos a sonhar com o apuramento olímpico

O norte-americano Bernard Lagat mostrou este fim de semana que nunca é tarde para sonhar com algo histórico. Aos 44 anos, e depois de cinco participações consecutivas em Jogos Olímpicos, o veterano atleta ganhou novo alento para tentar uma sexta participação, ao correr a Gold Coast Marathon, na Austrália, num incrível registo de 2:12:10. Um tempo que o coloca no caminho para o acesso aos 'trials' olímpicos norte-americanos, mas que lhe dá desde já um novo recorde pessoal na distância (o anterior era de 2:17:20, conseguido em Nova Iorque, no ano passado).E por falar em recordes, Lagat conseguiu também um absoluto, já que fixou o novo máximo norte-americano da maratona para um atleta Master (mais de 40 anos). Ora, com mais este recorde, o veterano passa a ser detentor de todos os melhores registos nacionais Master dos 1500 metros à maratona...1500 metros: 3:40.20Milha: 3:54.913000 metros: 7:37.922 milhas: 8:17.055000 metros: 13:06.7810000 metros: 27:49.35Meia maratona: 62:00Maratona: 2:12:10E quanto a uma possível presença em Tóquio, Lagat sabe que não será fácil, até porque terá de passar pelos sempre competitivos 'trials', mas o seu registo na Austrália dá-lhe desde já a sexta melhor marca entre os atletas elegíveis, apenas atrás de Galen Rupp (2:06:07), Scott Fauble (2:09:09), Jared Ward (2:09:25), Elkanah Kibet (2:11:51) e Tim Ritchie (2:11:55). Um tira-teimas para ser feito em fevereiro, em Atlanta, numa prova na qual o veterano entrará com 45 anos.De notar, por fim, que Lagat fez na Austrália algo que é visto como o objetivo de grande parte dos maratonistas: o split negativo. O veterano fez a primeira metade da prova em 1:06:26 e a segunda em 1:05:44.Da Gold Coast Marathon ficou também na retina a história partilhada pelo próprio Lagat, que no Instagram revelou ter sido ajudado durante toda a prova por Shin Kimura, um atleta japonês que não conhecia até então... "Quando percebemos que o 'pace' não era o que desejávamos, trabalhámos juntos para puxar um pelo outro. Estivemos sempre a motivar-nos e a apoiar-nos, já que corremos praticamente toda a prova juntos. Além disso, houve alguns pontos de abastecimento em que falhei a recolha e o Kimura partilhou algumas das suas garrafas comigo. É um verdadeiro desportista. Não conhecia antes da prova, mas estou feliz por ter feito um bom amigo ontem [domingo]."E para os fãs dos números, aqui deixamos os parciais do norte-americano...