Brasileiro bate recorde sul-americano e torna-se no melhor não-africano da história na maratona

O brasileiro Daniel Nascimento fez esta madrugada história no atletismo canarinho, ao bater o recorde nacional e sul-americano na maratona, que agora passa a estar fixado em 2:04.49. Uma marca incrível, que representa uma melhoria de mais de um minuto em relação ao seu anterior recorde pessoal (2:06.11), mas que também coloca o atleta de apenas 23 anos como o não-africano mais rápido de sempre na distância rainha - à sua frente na lista estão o belga Bashir Abdi, o turco Kaan Kigen Özbilen e o bahrani El Hassan El Abbassi, mas todos eles nasceram em África.Para trás ficou também o melhor registo das Américas, que estava na posse de Ryan Hall desde 2011, quando correu em Boston (num percurso que não é válido para recordes) em 2:04:58. Mas mais importante de tudo foi mesmo o recorde sul-americano, que caiu ao fim de 23 anos na posse de Ronaldo da Costa. Esse tempo, de 2:06.05, era um daqueles registos históricos do atletismo brasileiro, já que tinha na altura valera o triunfo na Maratona de Berlim e um à data novo recorde mundial na distância ao atleta brasileiro.Quanto à vitória final em Seul foi para Mosinet Geremew, com 2:04.43, à frente de Herpasa Negasa, ambos da Etiópia.