Camille Herron alcança feito histórico, africanos ganham em Madrid e Super Halfs estão de volta

O passado fim de semana não foi tão agitado como o anterior em termos de provas internacionais, mas mesmo assim houve alguns factos de relevo a destacar. Desde o feito incrível da norte-americana Camille Herron na ultradistância, passando por um olhar à agenda do próximo fim de semana.Nome histórico e de referência no endurance feminino, a norte-americana Camille Herron mostrou este fim de semana uma vez mais todo o seu talento, agora para fixar um registo que apenas outras duas pessoas conseguiram: correu 435,366 quilómetros em 48 horas. Melhor do que a norte-americana apenas Andrii Tkachuk e Yiannis Kouros. Herron é neste momento a primeira mulher na história nesta tabela e apenas dois homens fizeram melhor do que ela. Os outros... ficam todos para trás. O feito foi alcançado no Sri Chinmoy 48 Hour Festival, realizado em Camberra, na Austrália. O mais impressionante de tudo é que este feito foi alcançado numa pista de 400 metros (para a distância ser precisa), o que obrigou a atleta, de 41 anos, a fazer umas incríveis 1088 voltas! Em média, Herron fez cada quilómetro em 6:47 minutos. Isto durante... 48 horas!A um mês da disputa da Maratona de Madrid, a capital espanhol recebeu a tradicional Meia Maratona de Madrid Movistar, com os triunfos a irem, como esperado, para atletas africanos. Não houve grandes marcas, até porque o perfil madrileno é tudo menos convidativo a isso, mas mesmo assim ainda se registou um tempo abaixo da hora: o vencedor, o queniano Hillary Kipkoech, com 59.56, que venceu com quase um minuto para Tadese Takele Bikila (1:00.49) e Tesema Mokenin Ashagre (1:00.56). Nas senhoras ganhou a etíope Zewditu Aderaw (1:07.38), à frente de Alemitu Tariku Olana (1:07.49) e Ayinadis Teshome Birle (1:09.02).Depois de não ter sido realizada em 2020, na altura por conta da Covid-19, a Maratona de Paris volta a estar ameaçada de novo cancelamento. Desta feita devido à contestação que se vive em solo francês por causa do aumento da idade da reforma, que motivou fortes protestos nas ruas. A uma semana da realização da prova rainha, onde se esperam mais de 50 mil corredores, a incógnita ainda é grande, mas a organização veio esta segunda-feira tranquilizar os corredores. À France Bleu Paris, a ASO assegurou que tudo segue como pleneado, não estando previsto o cancelamento, nem alterações no percurso ou programa.E já que falamos em maratonas neste fim de semana, nota ainda para a realização da Maratona de Milão, uma prova algo desconhecida do público, mas que é a quinta mais rápida do Mundo (em termos de tempo do vencedor), apenas atrás de Berlim, Valência, Londres e Tóquio.Depois de Lisboa, com a EDP Meia Maratona de Lisboa, o circuito Super Halfs segue este fim de semana para Praga, para a disputa da meia maratona da sempre belíssima capital checa. A prova está marcada para sábado, com partida pelas 10 horas da manhã na emblemática Praça Jan Palach. Depois, no domingo, nota para a Meia Maratona de Berlim, uma prova que servirá para muitos atletas de elite testarem ritmo para as maratonas desta Primavera.Marca que por cá tem o sportinguista Miguel Borges como atleta oficial, a Kiprun anunciou na semana passada a contratação de Paul Chelimo. O norte-americano, duas vezes medalhado olímpico e um dos mais fortes atletas da atualidade, deixou a Nike e mudou-se para a marca francesa, tendo assinado um vínculo até 2028. Será a cara mais importante da marca da Decathlon para os próximos anos e terá um papel preponderante no desenvolvimento das novas sapatilhas de competição que forem lançadas.