Camille Herron pulveriza novo recorde: 270,1 quilómetros em 24 horas

Pouco mais de dez meses depois de, em dezembro do ano passado, ter fixado o recorde do mundo da maior distância (per)corrida em 24 horas, a norte-americana Camille Herron voltou a fixar um novo máximo, ao conseguir acrescentar mais 8 quilómetros ao seu anterior recorde. Desta forma, graças à sua performance de domingo, nos Mundiais realizados em França, a atleta de 37 anos colocou a fasquia nos 270,1 quilómetros.Um registo que denota uma incrível resistência, especialmente tendo em conta que para o conseguir a atleta norte-americana teve de manter um ritmo médio de 5'20/km, num percurso que era tudo menos fácil, pelo menos do ponto de vista psicológico, já que a prova foi feita numa pista de 1500 metros. A título de curiosidade, Herron passou às 12 horas com 146,2 quilómetros (a 4'58/km), tendo na segunda feito 123,9 quilómetros (a 5'48/km). No final das 24 horas, Herron terminou com 16 quilómetros de avanço sobre a alemã Nele Alder-Baerens (254,3 quilómetros), ao passo que a polaca Patrycja Bereznowska foi terceira, com 247,7k.De notar que Portugal também se fez representar nos Campeonatos do Mundo de 24 horas, com Luís Gil a ser 30.º na prova masculina, com 236,5 quilómetros percorridos. O atleta nacional acabou a mais de 40 quilómetros do vencedor, o lituano Aleksandr Sorokin, que cumpriu 278,9 quilómetros.