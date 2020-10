Cinfães recebe evento especial da One Hundred

Depois de ter reunido um total de onze atletas pioneiros para a realização do Douro FKT 100 - com Hugo Gonçalves a ser o grande vencedor -, a One Hundred está de volta às inovações, avançando este sábado para a realização de um evento de exibição, uma vez mais tendo como palco a zona do Douro, mais concretamente Cinfães.





Desta feita estarão em ação 25 atletas convidados, que terão como missão bater toda a concorrência para levar para casa os prémios que estão em jogo. No total, a One Hundred tem um total de 1960 euros para atribuir pelas quatro categorias especiais (King of the Mountain, Queen of the Mountain, Mountain GOAT masculino e feminino), isto para lá de atribuir ainda uma inscrição One Hundred World Series 2021 Itália aos vencedores masculino e feminino.O evento consiste num sistema de contrarrelógio, no qual os 25 aventureiros serão desafiados a ser os mais rápidos a subir... e depois a descer. O primeiro desafio passa pela subida, o King of the Mountain e Queen of the Mountain, com uma ascensão de 10,3 quilómetros entre Cinfães e São Pedro, com um desnível positivo de 876 metros. Lá acima chegados, os atletas terão o seu abastecimento - no máximo de 30 minutos - e em seguida enfrentarão a descida ao ponto de partida.O evento arranca pelas 11 horas de sábado e contará com partidas cronometradas a cada 30 segundos, tendo transmissão em direto no Facebook e Youtube da One Hundred, com comentários do atleta de trail André Rodrigues e também Lowri Morgan, apresentadora da BBC Sports, entre outros.1 - Alexandra Fernandes2 - Lucinda Sousa3 - Patrycja Bereznowska4 - Alice Lopes5 - Rosa Madureira6 - Bárbara Fernandes7 - Mary Vieira8 - Raquel Campos9 - Paula Soares10 - Andreia Correia11 - Mariana Machado12 - Mauro Prosperi13 - Fred Kalahari14 - Nuno Rocha15 - João Oliveira16 - Vitor Barbosa17 - Arsénio Santos18 - Bruno Sousa19 - Tiago Pereira20 - Rafael Bejtka21 - André Duarte22 - Hugo Gonçalves23 - Joel Pinto24 - Miguel Arsénio25 - Romeu Gouveia