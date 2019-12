Conheça a elite que estará presente no Grande Prémio de Natal

Prova tradicional do calendário nacional, o Grande Prémio de Natal vai contar este domingo com uma elite de impor respeito, com a presença de alguns dos valores mais fortes do atletismo nacional.À cabeça surgem Dulce Félix e Jessica Augusto, nomes incontornáveis do desporto nacional, que prometem uma luta animada pelo triunfo no feminino. Já nos homens a luta prevê-se também feroz, com Hermano Ferreira, Samuel Barata e Andralino Furtado (o vencedor do ano passado) a serem os principais candidatos.Hermano Ferreira (AR Casaense – EAC)Andralino Furtado (Sporting)Armando Aldagalega (Sporting)Martim Monteiro (Sporting)Pedro Saldanha (Sporting)Fernando Serrão (Sporting)Filipe Lopes (Sporting)Jacinto Gaspar (Sporting)Rodrigo Silvério (Sporting)Samuel Barata (Benfica)Samuel Freire (Benfica)Filipe Fialho (Benfica)Gonçalo Varela (Benfica)Alexandre Figueiredo (Benfica)Isaac Nader (Benfica)Ricardo Ferreira (Benfica)Miguel Mascarenhas (Benfica)Miguel Ribeiro (C. Olímpico Vianense)Miguel Meira (C. Olímpico Vianense)Paulo Pinheiro (Linda-a-pastora)Jaime Nunes (GA Fátima)Telmo Viegas (GA Fátima)Ricardo Santos (GA Fátima)João Antunes (GA Fátima)João Fernandes (Casa Benfica De Faro)Dulce Félix (Benfica)Jessica Augusto (Sporting)Sandra Teixeira (Sporting)Eugénia Teixeira (Sporting)Beatriz Rodrigues (Sporting)Luzia Dias (Sporting)Susana Francisco (Sp. Braga)Carla Mendes (Sp. Braga)Ercília MachadoLília Martins (J. Vidigalense)Joana Soares Taneco (GA Fátima)Olga Serbyn (GA Fátima)Rita Bacelar (GA Fátima)Emília Pisoeiro (RD Águeda)Neide Dias (RD Águeda)Mónica Silva (CD S. Salvador do Campo)