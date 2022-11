COROS dedica edição especial do Pace2 a Molly Seidel

Depois do modelo de edição limitada lançado em homenagem a Eliud Kipchoge, a COROS apresentou esta terça-feira uma edição especial do PACE2, agora dedicada à norte-americana Molly Seidel, a carismática atleta norte-americana que se notabilizou pelo bronze na maratona do Jogos Olímpicos de Tóquio.Atleta patrocinada pela marca chinesa, Seidel ajudou no desenho especial deste modelo, que está feito mesmo à sua imagem, em especial pelas cores e pela própria embalagem, com um tom verde vibrante que acaba por combinar com o próprio equipamento de prova da norte-americana.No novo relógio, limitado a 3000 unidades e à venda por 279 euros, destaca-se ainda a correia adicional em nilon, com a frase "Full Send" (o mantra da atleta) bem visível. O kit deste modelo conta ainda com uma fita para a cabeça com a mesma frase.