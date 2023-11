COROS lança Pace 3 em edição especial dedicada a Eliud Kipchoge

Lançado há pouco mais de um mês, o COROS Pace 3 acaba de ganhar uma versão especial, com o lançamento de um modelo dedicado a Eliud Kipchoge, considerado por muitos como o maior maratonista de sempre. O modelo em causa, com as cores do Quénia, tem o mesmo design (nomeadamente as cores dos botões e da bracelete) do relógio que o queniano utilizou na Maratona de Berlim, prova que venceu em setembro pela quinta vez. De resto, para lá das cores especiais, na bracelete surge a mensagem "A RUNNING WORLD" e ainda um autógrafo do próprio Kipchoge.Disponível a partir desta terça-feira, o modelo especial estará disponível no site oficial da marca, com um preço de lançamento de 269 euros.