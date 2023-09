Coros Pace 3: o que já era bom ficou ainda melhor

As diferentes opções para bracelete



Novo Pace3 tem funções de navegação melhoradas

O Coros Pace 2 já era um relógio incrível. O nosso preferido do ponto de vista do preço/qualidade. Por 200 euros, com tudo o que o Pace 2 nos entregava, era um daqueles negócios praticamente impossíveis de recusar e que, de certa forma, abalou e muito a estrutura da Garmin, a marca que tinha quase o monopólio do mercado. Quando soubemos que o Pace 3 iria chegar, tentamos desde logo perceber o que vinha daí, se a fórmula de sucesso, se o tal rácio "preço/qualidade" se mantinha no mesmo patamar.E a resposta é um bem direto "sim". O Pace 3 está 50€ mais caro, o que eleva o seu preço de lançamento aos 250€, mas continua a estar anos luz atrás (ou à frente, dependendo da perspetiva) dos demais concorrentes. Continua a ser uma pechincha. Especialmente quando olhamos para tudo aquilo que temos naquele que é, também, um dos mais leves relógios do mercado.E é mesmo por aí que vamos começar. Com 31 gramas, o seu aspeto visual até pode ser de alguma debilidade, tal é a leveza do modelo, mas a resistência e durabilidade dos materiais pareceu-nos muito interessante. É óbvio que não é um relógio para andar às pancadas - nenhum é... -, mas com um uso intensivo nas últimas três semanas conseguimos perceber que não teremos qualquer problema nesse particular. No nosso caso, depois de termos definitivamente mudado de preferência com o APEX Pro 2, optámos pela bracelete de nylon, que no nosso entender é a melhor opção para um ajuste adaptável - ao invés da bracelete de silicone, na qual somos obrigados a estar sempre dependentes de cada buraco disponível.O peso é um grande trunfo deste Pace 3, mas a verdade é que não se trata de uma novidade, já que o Pace 2 era igualmente leve. As novidades são outras. E há três que se destacam das demais: a bateria, a capacidade de deteção sinal de GPS e o sensor cardíaco.Comecemos pela bateria. Já é uma espécie de bandeira na Coros e, neste Pace 3, a aposta é clara e muito bem sucedida. Nos nossos testes, utlizando todos os recursos (sensor cardíaco sempre ligado, GPS no modo de maior consumo, etc.) a autonomia chegou perto dos 10 dias, o que é um número incrível, especialmente tendo em conta que temos treinado todos os dias e sempre com perto de 10 horas semanais. Não tivemos oportunidade de testá-lo, porque fazemos um uso misto do relógio, mas a Coros garante que em modo smartwatch temos aqui um relógio para aguentar mais de 3 semanas...O segundo ponto a destacar é a capacidade de deteção de sinal de GPS (com os sistemas GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS). Não só a rapidez (está ao nível dos outros relógios da marca), mas acima de tudo a forma como se mantém estável e traça o percurso com uma precisão de assinalar. A melhor forma de olharmos para esses dois aspetos é o gráfico do ritmo, que noutros modelos apresentava muitos picos que, na prática, não existiam, e ainda o desenho do percurso na aplicação. Nunca será perfeito, porque a fiabilidade deles está sempre dependente dos satélites, mas arriscamos dizer que este Coros Pace 3 nos deu dos traçados mais fiéis ao que corremos. O facto do chipset GNSS agora ser de Dupla Frequência ajuda... e muito! O teste definitivo, ainda assim, ficará guardado para daqui a 3 semanas, quando enfrentarmos a Maratona de Chicago, uma das mais temidas... para os relógios GPS.Por fim, o sensor cardíaco. Este talvez seja o ponto que mais melhorou. Nos anteriores modelos, fosse no Pace 2 e até mesmo no APEX Pro 2, notámos sempre que havia alguma inconsistência na apresentação dos dados. Ora os ritmos estavam totalmente desfasados com as sensações que íamos tendo, ora tínhamos picos totalmente desajustados em relação ao trabalho que fazíamos. Nesta nova evolução, esse problema ficou totalmente corrigido. Não vamos entrar no detalhe técnico sobre o que está aqui a mais em relação ao Pace 2. Vamos limitar-nos a dizer que o sensor está mesmo muito bom!Falando nos sensores, o Pace 3 permite também detetar dados relativos à saúde, como o sono, que nos pareceu também muito fiável em relação ao descanso que tivemos em cada noite.Destacámos três pontos, mas há ainda mais aspetos a apontar. O ecrã é um deles. Na prática é bastante similar ao do Pace 2, tendo apenas como grande novidade o facto de ter a funcionalidade 'touch'. Não sendo algo que apreciemos particularmente, mas é uma novidade interessante que normalmente apenas vemos em modelos premium.Por fim, de notar que este relógio tem ainda capacidade de reprodução de música através de auriculares Bluetooth, mas apenas através do upload de ficheiros MP3 (tem capacidade para 4GB), algo que o deixa um pouco atrás dos demais, que já contam com suporte para o Spotify.Falemos, para encerrar, de algumas especificações que são importantes especificar. O Coros Pace 3 conta com resistência à água 5 ATM (até 50 metros) e tem disponíveis inúmeras modalidades. Uma das novidades é a introdução do modo trail, que estará também até final do ano disponível igualmente no Pace 2.