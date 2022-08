Corrida Volkswagen está de volta e inscrições já estão abertas

Depois de dois anos de ausência, está de volta a Corrida Volkswagen, uma das provas mais diferenciadas do calendário de corridas nacional. Com data marcada para 5 de outubro, um feriado nacional, a prova organizada pela HMS Sports voltará a abrir as portas da fábrica da AutoEuropa, em Palmela, dando aos corredores uma experiência totalmente única e diferente do habitual.Uma vez mais com o apoio da Adidas, a Corrida Volkswagen conta com três distâncias, desde os principais 10 quilómetros, passando pelos 4 km de caminhada e ainda a prova Mini, destinada aos mais jovens. O evento arranca pelas 9h15 precisamente com as provas dos mais novos, seguindo-se às 10 horas a corrida de 10 quilómetros.As inscrições já estão abertas e até 4 de setembro o registo nos 10 quilómetros custa 12 euros e, para lá dessa data, o valor aumenta aos 14€. A caminhada, por seu turno, tem um custo até 4 de setembro de 10€ e de 12€ para lá dessa data. Quanto à Mini, o valor único é de 5€. Note-se que a prova principal e a caminhada têm um limite de 2.500 participantes, ao passo que a Mini está limitada a 100.Consulte todas as informações