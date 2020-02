Decathlon lança marca exclusiva para o trail

A Decathlon ganhou esta semana uma nova marca, a Evadict, na qual estarão englobados todos os produtos de trail concebidos exclusivamente pela conceituada cadeia de lojas desportivas francesa. O lançamento da Evadict, refira-se, surge no âmbito de uma nova aposta da própria Decathlon, que pretende segmentar as várias modalidades por marcas.





Assim, não estranhe se chegar à sua loja Decathlon favorita e não encontrar os produtos de trail com o nome Kalenji, a marca que até agora era utilizada para distribuir os produtos de corrida no geral, fosse ela de estrada ou de trail. Agora tudo passará para a órbita da Evadict, uma nova marca que tem como objetivo disponibilizar as melhores soluções para todos os amantes do trail running, qualquer que seja o seu nível.Calçado, roupa e acessórios, tudo estará disponível nesta nova marca, que já está disponível nas lojas Decathlon em todo o país ou em www.decathlon.pt