Depois da maratona, francês correu 50 quilómetros na varanda

Uma semana depois de ter sido notícia em todo o Mundo pela maratona que correu na sua varanda, o francês Elisha Nochomovitz voltou a fazer das suas. E para que não restassem dúvidas quanto à distância percorrida - houve quem tenha colocado em causa os 42,2k devido ao acerto do relógio GPS naquelas condições -, o corredor decidiu continuar para lá da maratona e chegar à meia centena de quilómetros.





E, curiosamente, o tempo que demorou nestes 50 quilómetros (6:29 horas) foi praticamente o mesmo que demorara há oito dias a completar a tal maratona, sempre na sua varanda com pouco mais de sete metros. Quer isto dizer que, se a distância efetivamente corrida estiver correta, este corredor de 32 anos teve de completar mais de 3500 voltas à sua varanda (cada volta terá 14 metros).Não sabemos que tipo de alimentação terá tido neste inusitado desafio, mas acreditamos que a receita tenha sido a mesma da maratona de há uma semana: M&M's e Coca Cola entregues pela sua namorada ao longo do percurso.Lembre-se que o primeiro ministro francês Édouard Philippe anunciou na segunda-feira que os cidadãos franceses podem estar durante uma hora fora de casa para fins de atividades desportivas, mas sempre no raio de um quilómetro da sua residência. Por isso, caso queira, Elisha sempre poderá fazer uma hora nestas suas loucuras ao ar livre... já o resto terá sempre de ser feito 'indoors', na varanda, claro está.