Do asfalto para os trilhos sem problemas: eis a nova aposta da ASICS

A chegada do outono foi o momento escolhido para a ASICS para apresentar a sua mais recente coleção tendo em vista a nova estação. Trata-se da 'NATURE BATHING', que coloca no mercado versões especiais adaptadas ao trail de quatro das mais bem sucedidas sapatilhas da marca, incluindo as novíssimas e bem sucedidas NovaBlast 3. A ideia da marca japonesa passa essencialmente por colocar à disposição dos corredores sapatilhas híbridas, capazes de render em todo-o-terreno e não apenas num ou outro tipo de piso.A coleção consiste em quatro sapatilhas diferentes tanto para homem como para mulher, com versões modificadas das já referidas NovaBlast 3, mas também das GEL-NIMBUS 24, GEL-CUMULUS 24 e GT-1000 11. Todas elas terão as iniciais TR adicionadas ao nome original, de forma a fazer uma diferenciação precisa. Todas estas sapatilhas apresentam a sola de borracha ASICS LITE, para serem flexíveis para aventuras dentro e fora de estrada. As paletes de cores utilizadas em cada design são apresentadas com tons neutros calmantes que refletem os tons mais comuns encontrados em ambientes externos. Além disso, as meias destacam-se pelos caracteres kanji que se traduzem nas palavras "árvore" e "floresta".A coleção 'NATURE BATHING' está disponível nas lojas da ASICS, online e nas lojas de corrida especializadas globalmente desde o dia 23 de setembro de 2022.