Duas novidades de uma vez só: Garmin anuncia fēnix 7 Pro e epix Pro

De uma assentada, para fechar o mês em grande estilo, a Garmin mostrou esta quarta-feira duas grandes novidades para a segunda metade do ano. O fenix 7 Pro e o epix Pro, ambos disponíveis em três tamanhos diferentes e com muito para oferecer aos atletas.Quanto ao fenix 7 Pro, disponível como fenix 7S Pro - 42mm, fenix 7 Pro - 47mm e fenix 7X Pro - 51mm, com opções para as edições Standard e Sapphire, tem um preço de venda sugerido inicial de 849,9 euros e tem como novidades uma, um, uma funcionalidade delevando em conta os dados de treino, VO2 máximo, cargas de treino, etc., o, com a capacidade de medir a potência em subidas, e ainda a, como o futebol, basquetebol ou passeios a cavalo.Do ponto de vista de recursos técnicos, o fenix 7 Pro oferece até 37 dias de duração da bateria no modo smartwatch e até 139 horas no modo expedição - o modelo tem tecnologia solar de carregamento -, e conta com os recursos habituais em termos de navegação, com mapas TopoActive pré-carregados e uma interface sempre intuitiva. De resto, conta igualmente com os habituais recursos de análise de saúde normalmente vistos nestes modelos, como pulso Ox, monitorização de energia Body Battery, sono, entre outros.Quanto ao epix Pro, disponível como epix Pro - 42mm, o epix Pro - 47mm e o epix Pro - 51mm, com opções para as edições padrão e Sapphire, tem um preço inicial sugerido de 949,99 euros. Em relação a novidades, conta igualmente com, as mesmasque o fenix Pro,, um novoe ainda suporte para Outdoor Maps+ (para descarregar imagens de satélite diretamente para o seu relógio).Outro ponto de destaque deste relógio é a sua robustez, mercê da construção com materiais premium como safira e titânio, sempre munido de um impressionante ecrã AMOLED a cores. Conta com ecrã tátil altamente responsivo que complementa o layout tradicional de 5 botões, permitindo acesso rápido a mapas, estatísticas de fitness, notificações inteligentes e muito mais. À imagem do fenix 7 Pro conta com os habituais recursos de análise de saúde normalmente vistos nestes modelos, como pulso Ox, monitorização de energia Body Battery, sono, entre outros. Em termos de bateria, anuncia-se uma autonomia de até 31 dias em modo smartwatch.