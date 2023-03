Dulce Félix: «É uma prova que tem um significado especial»

Nome histórico do atletismo nacional, Dulce Félix volta a marcar presença na EDP Meia Maratona de Lisboa. Aos 40 anos, a atleta do Benfica assume que é especial correr esta prova, especialmente por ter sido aqui que, em 2011, bateu o recorde nacional da distância (1:08.33), mas assume que nesta fase não pode prometer "grandes marcas"."É um orgulho estar na Meia Maratona de Lisboa. É uma prova que tem um significado especial, enquanto o meu recorde não for batido ficará sempre na história. Não estou na minha melhor forma, mas vou tentar fazer um tempo dentro do que estou a valer. Vou dar o meu melhor, não prometo grandes marcas. Vou tentar desfrutar e procurar não ficar sozinha. Havendo várias portuguesas, se houver entreajuda acaba por favorecer-nos", assumiu, em declarações ao nosso jornal.Dulce Félix revelou ainda o que tem no seu horizonte. "Gostaria ainda de fazer uma maratona na Primavera, não para marca, mas para habituar o corpo a fazer muitos quilómetros, porque não faço uma maratona há muito tempo. Fiz uma [em Praga] e não acabei. Tenho que de me desbloquear da base dos 42 quilómetros. O objetivo, se fizer uma, é tentar simular os 42. E depois apostar numa mais tarde, no outono, porque aproximam-se os Jogos Olímpicos e gostava de acabar num palco alto. Gostava de conseguir acabar nos Jogos, ou acabar numa competição importante para mim", admitiu.