Edição deste ano da Corrida do Sporting já tem data marcada

Normalmente realizada no mês de julho, em data a coincidir com o aniversário do clube, a Corrida do Sporting de 2019 vai este ano disputar-se no primeiro dia de novembro, anunciou esta terça-feira o clube de Alvalade.





Organizada pelo emblema leonino em conjunto com a Academia da Bicicleta, a prova decorrerá a uma sexta-feira pela manhã (num feriado), tendo este ano como propósito uma dupla homenagem: a Mário Moniz Pereira (lenda dos leões que dá nome à prova), mas também a Carlos Lopes, isto no ano em que se celebra o 35.º aniversário da conquista da medalha de ouro na Maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles.As inscrições para a 9.ª edição da Corrida do Sporting já se encontram abertas (o período de registo iniciou-se às 19:06 de terça-feira) e podem ser feitas na plataforma criada para o efeito , havendo um limite de 5000 participantes. O preço inicial para sócios é de 12 euros e para não sócios de 14€.