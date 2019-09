Edição deste ano da São Silvestre de Lisboa já foi apresentada

Está oficialmente dado o tiro de partida para a edição de 2019 da São Silvestre de Lisboa. Esta terça-feira, num evento realizado no El Corte Inglês, em Lisboa, a organização da prova deu a conhecer algumas das novidades da corrida, numa cerimónia na qual estiveram também presentes Jorge Corrula e Isabel Silva, os embaixadores da New Balance, marca que a partir deste ano se associa como patrocinador oficial à prova da HMS Sports (num acordo válido por três anos).Figura bastante acarinhada no mundo das corridas populares, Isabel Silva foi a primeira a assumir a palavra, num discurso bem humorado no qual aproveitou para recordar a sua experiência na única vez que correu a São Silvestre da capital. Uma prova que considera ser especial por toda a envolvência, tanto pelo "percurso", como pelo "calor humano que se sente", mas também pelo facto de ser celebrada numa altura em que Lisboa "ainda está contagiada pelo espírito natalício". "Tem uma subida complicada até ao Marquês, mas com o apoio popular tudo se consegue", assume a apresentadora, que no plano pessoal admite não ter objetivo definido para a prova.Quanto a Jorge Corrula, seguiu o mesmo discurso de Isabel Silva, apontando que esta corrida é importante também do ponto de vista turístico para a cidade, pois permite conhecer e viver a capital de uma forma diferente. "Estamos a correr numa zona da cidade onde normalmente passamos de carro", refere o ator, apontando igualmente a questão da época natalícia como um outro aliciante pelo ambiente criado, algo que até convida a "correr em família". No campo dos objetivos pessoais, Corrula admitiu que que vai correr pela diversão, mas não deixou de confessar o seu desejo de conseguir fazer um resultado abaixo dos 40 minutos.Também presente na cerimónia, Hugo Miguel Sousa lembrou que a HMS Sports se esforça ano após ano para dar o melhor aos corredores presentes na prova, prometendo para a edição de 2019 várias novidades que procuram proporcionar isso mesmo. Uma vez mais com preocupações ecológicas, que vão desde a eliminação da entrega da manta térmica no final da prova (ao invés será entregue uma gola) à não-utilização de sacos de plástico na entrega dos kits, Hugo Miguel Sousa destacou também a parceria com a New Balance, que permitirá dar aos participantes "a melhor camisola técnica que alguma vez a São Silvestre teve".A São Silvestre de 2019, refira-se, realiza-se ao final da tarde de 28 de dezembro, o último sábado do presente ano civil. As inscrições abriram precisamente esta terça-feira, com a particularidade de os primeiros 500 a inscrever-se terem direito a um brinde da New Balance. Neste âmbito, de notar que na loja de desporto do El Corte Inglés estará disponível um quiosque digital que permitirá a inscrição presencial para a prova.