Edição deste ano do MIUT cancelada devido ao coronavírus

Cresce o número de provas de atletismo canceladas a nível nacional e internacional devido ao surto do coronavírus. O cenário, que acaba por ser inevitável em face da situação de emergência pública, vai sendo atualizado praticamente de forma diária, com as organizações a comunicarem os adiamentos ou cancelamentos. As mais recentes no plano nacional dizem respeito ao conceituado MIUT (Madeira Island Ultra Trail), que viu a sua edição deste ano cancelada, uma situação também registada em algumas provas lá fora.





- MIUT Madeira Island Ultra Trail (agendado para 25 de abril). Os participantes poderão "diferir a inscrição para o MIUT® 2021, agendado para 17 de abril do próximo ano" ou "anular a inscrição no evento, com direito a reembolso de 45% do valor pago no ato do registo na edição deste ano."- Corrida Volkswagen 2020 (agendada para 25 de abril). "O reembolso será feito posteriormente pela organização", esclarece a organização.- Corrida do Benfica. A nova data será revelada oportunamente.- Meia Maratona de Barcelos (5 de abril)para 24 de maio.- Meia Maratona de Ílhavo (5 de abril)para 13 de setembro- Ultra Trail do Marão (18 de março)- Corrida dos Sinos (5 de abril)para 13 de setembro- Night Run Seaside (13 de março)para 5 de junho- Corrida Dia ao Pai (15 de março)para 5 de julho- Meia Maratona de Braga (22 de março)para 6 de setembro- Maratona de Viena- Meia Maratona de Nova Iorque- Maratona de Chipre- Maratona de Limassol- Meia Maratona de Madrid- Maratona de Milão- Maratona de Bratislava- Maratona de Roma- Maratona de Roterdão (para data a definir)- Maratona e Meia Maratona de Madrid (nova data: 17 de novembro)- Maratona de Hamburgo (para data a definir)- Meia Maratona de Praga (para data a definir)- Maratona de Barcelona (nova data: 25 de outubro)- Meia Maratona de Lisboa (nova data: 6 de setembro)- Maratona de Paris (nova data: 18 de outubro)- Meia Maratona de Paris (nova data: 6 de setembro)