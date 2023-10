EDP Maratona de Lisboa e Luso Meia Maratona com pelotão de elite de qualidade

Este ano a cumprir a sua décima edição, a EDP Maratona de Lisboa volta a apresentar um pelotão de elite de grande qualidade, que poderia em teoria apontar a recordes do percurso da capital. O problema serão sempre os efeitos das condições climatéricas, já que estão previstas mínimas de 18 graus e máximas de 34 para domingo, o dia da prova.Ainda assim, esperam-se bons tempos na elite da prova rainha, já que no pelotão estarão 8 atletas com recordes pessoais abaixo das 2:10 horas, com especial destaque para o etíope Asefa Mengstu Negewo, o único com recorde (2:04.06, no Dubai, em 2018) abaixo da melhor marca do percurso - fixada nos 2:05.45, por parte do compatriota Andualem Shiferaw. Além de Negewo, nota ainda para os também etíopes Abdi Fufa Nigassa (2:05.57 de melhor marca), Fentahun Hunegnaw Simeneh (2:06.04), Douglas Kipsanai Chebii (2:06.31) e o queniano Silas Too (2:06.32, que este ano venceu a Maratona de Genebra).Quanto às senhoras, haveria em teoria boas perspetivas de um novo recorde do percurso (atualmente fixado em 2:24.13 horas), já que estão presentes três atletas com tempos bem mais rápidos do que esse registo: a veterana etíope Gelete Burka Bati, com 2:20.45, para lá de Aberu Ayana Mulisa (2:21.54 que lhe valeram o segundo lugar este ano em Sevilha) e Tigst Getnet Belew (2:23.17). Mas, tal como nos homens, as condições de maior calor podem condicionar a obtenção de boas marcas.Além da EDP Maratona de Lisboa, realiza-se este domingo também a Luso Meia Maratona, com partida da Ponte Vasco da Gama a partir das 10:30. E esse será desde logo um factor condicionante dos registos dos atletas de elite, já que iniciarão a sua corrida com temperaturas a rondar os 25ºC. Ainda assim, a luta na elite promete ser emocionante, com o bahrani de origem queniana Abraham Cheroben, que entra em prova com 58.40 minutos de melhor marca, a ser o grande favorito. Abaixo da hora surge ainda Adane Dinkalem Ayele (59.45).Nas senhoras, nota para a presença de seis atletas com marcas abaixo dos 70 minutos, com destaque para as etíopes Enatnesh Alamrew Tirusew (67.13) e Aynadis Mebratu Tadesse (67.45), ambas com marcas mais rápidas do que o recorde do percurso, também desde 2019 na posse da queniana Peres Jepchirchir (1:06.54).Como habitual, a Luso Meia Maratona contará com a presença dos maiores nomes do atletismo nacional, com Rui Pinto (62.16), Hermano Ferreira (61.24), Rui Teixeira (63.16), Hélio Gomes (64.27) e Miguel Borges (64.55) no pelotão masculino, e Solange Jesus (72.12), Susana Godinho (72.24) e Sara Moreira (69.18) no feminino.Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, irá dar o tiro de partida na Ponte Vasco da Gama aos participantes da meia maratona e da prova não competitiva de 8 km, onde ele próprio também vai participar.Para lá da elite, este domingo será dia de superação para mais de 24 mil corredores e para esses, atletas amadores, a organização preparou um plano de contingência que passará por um reforço dos pontos de abastecimento em todas as corridas do fim-de-semana para fazer face ao calor. Foi também feito um alerta a todos os participantes para terem em conta os sintomas físicos e uma boa hidratação antes e durante a prova.11.00h - Mimosa Passeio da Família16:00h - EDP New Generation8:00h – EDP Maratona de Lisboa10:30h – LUSO Meia Maratona & EDP 8K