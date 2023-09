EDP Maratona de Lisboa e Luso Meia Maratona perto de esgotar

A pouco mais de uma semana da data do evento - a 8 de outubro -, a EDP Maratona de Lisboa e a Luso Meia Maratona estão perto de ter casa cheia. De acordo com os dados apresentados esta quinta-feira pelo Maratona Clube de Portugal, já se registaram quase 24 mil corredores no conjunto das duas provas, faltando apenas preencher cerca de 500 vagas.Primeira prova do programa, a EDP Maratona de Lisboa (com arranque às 8 horas em Cascais) irá fechar as suas inscrições quando se totalizarem 6.000 mil inscritos, ao passo que na Luso Meia Maratona (com início pelas 10h30 na Ponte Vasco da Gama) tem o limite de inscritos fixado nos 16.000. Em paralelo com a meia maratona, refira-se, irá ser disputada a prova de 8 quilómetros, de cariz não competitivo. Nesta prova irá participar Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que irá inclusivamente dar o tiro de partida aos participantes da meia maratona.No plano competitivo, o MCP não anunciou ainda quaisquer nomes, mas Carlos Moia garante que há um objetivo bem claro para a edição deste ano. "Estamos a preparar-nos para bater o recorde do percurso no setor feminino. Claro que estamos sempre condicionadas pelas condições climatéricas, mas no que depende do nível das atletas, temos fortes probabilidades de o conseguir", disse o presidente do MCP.SEASIDE SportExpo | sala Tejo | ALTICE Arena | 10H00-20H0011.00h - Mimosa Passeio da Família16:00h - EDP New Generation08:00h – EDP Maratona de Lisboa10:30h – LUSO Meia Maratona & EDP 8K