EDP Meia Maratona de Lisboa com inscrições esgotadas

Estão esgotadas as inscrições para a edição deste ano da EDP Meia Maratona de Lisboa. Ao todo serão cerca de 15 mil os atletas que se juntarão a 12 de março, a partir das 10:05, no tabuleiro da Ponte 25 de Abril para se desafiarem num dos percursos mais rápidos do mundo nesta distância.De acordo com a organização, quase 40% dos participantes são estrangeiros, oriundos de mais de 90 países diferentes. No top-5 deste particular estão Espanha, França, Reino Unido, Itália e Alemanha. Na divisão por género, os dados concluem que 35% dos participantes são mulheres e 65% são homens. Os participantes mais velhos inscritos nesta edição são ambos portugueses, uma senhora de 80 anos (nasceu a 03.04.1944) e senhor de 83 anos (nasceu a 28.07.1940)."É sempre um prazer anunciar que esgotámos as inscrições", admite Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal. "Um novo relatório da Organização Mundial de Saúde refere que Portugal é o país da União Europeia onde se pratica menos exercício físico. Estamos no último lugar da tabela. Este facto também nos responsabiliza, o MCP continuará a oferecer um programa de fim-de-semana com várias provas de distâncias mais curtas e diversificadas, para podermos abranger toda a população. Somos agentes ativos e vamos fazer o nosso trabalho para tentar mudar a posição dos portugueses na tabela dos 27 da União Europeia", garante.Para lá da meia maratona, do programa consta ainda a prova Vodafone 10K, com arranque pelas 10:45 no mesmo ponto, para a qual ainda estão disponíveis as derradeiras inscrições.