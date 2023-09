Aos 38 anos, Eliud Kipchoge continua aí para as curvas. Este domingo, no regresso à sua prova predileta, o veterano queniano voltou a mostrar a fibra de que é feito, ao vencer de forma clara pela quinta vez na carreira a prova alemã. Detentor do recorde mundial (2:01.09), Kipchoge ainda pareceu estar com a mira apontada a essa marca, quando passou à meia maratona em 1:00.22, mas a segunda metade foi em clara quebra e o tempo final ficou-se nos 2:02.42.Se Kipchoge deixou algo a desejar apesar do triunfo, a história foi bem diferente para os dois atletas que ficaram atrás. Ambos estreantes, Vincent Kipkemoi (2:03.13) e Tadese Takele (2:03:24) fecharam o pódio, com duas marcas de grande nível para atletas que pela primeira vez se lançavam numa maratona.