Espanhol correu Maratona de Roterdão... na passadeira

Tal como muitos de nós, Txus Cañas viu-se afetado pelos cancelamentos e adiamentos de provas por causa do coronavírus, mas ao invés de 'chorar' pelo facto de ter treinado para nada, o atleta espanhol decidiu que o dia da sua prova era mesmo para correr os quilómetros que tinha planeados. Assim, tendo visto a Maratona de Roterdão adiada de 5 de abril para 25 de outubro, este atleta de 43 anos decidiu fazer uso da sua passadeira e foi ali que, seguindo o que tinha planeado, fez os 42,195 quilómetros.





"Treinei durante meses para a prova e, quando se suspendeu pela Covid-19, procurei alternativas noutras maratonas que seriam depois. Mas depois de ver que não havia, decidi correr na passadeira", explicou o corredor espanhol, em declarações ao portal Soy Corredor.E não se pense que, por ser em passadeira, Txus Cañas tirou o pé do acelerador. Nada disso! "Acabei a prova em 2:55 horas. Fui totalmente regular. Pus a passadeira a 14,4 km/h, o equivalente a 4'10/km e fui a essa velocidade até aos 39k. Depois disso aumentei um pouco, mas nada de mais", explicou o corredor espanhol, que nesta sua maratona especial teve também abastecimentos especiais."Coloquei na passadeira uns dois geis e uma garrafa de água de um litro. Tomei os geis aos 20 e 30 quilómetros e bebi água de forma regular a cada 4 a 5 quilómetros. Na passadeira desidratas muito mais rápido e tens de beber mais", referiu o atleta basco, que conta com os "modestos" recordes pessoais de 1:16 horas à meia maratona e 2:42 à maratona.A finalizar, Cañas revelou ainda um dos seus segredos para superar este desafio: a música. "Utilizei uma playlista feita por uma amiga que também corre. Entre as músicas que tinha posso destacar duas dos AC/DC, como Thunderstruck ou Highway to Hell, sem esquecer a mítica Eye of the Tiger".