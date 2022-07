Esposende recebe meia maratona com elenco de luxo

Decorre este domingo a 3.ª edição da Meia Maratona de Esposende, que este ano contará com um pelotão de elite de grande valia. Os principais atletas nacionais vão estar presentes, numa prova que servirá para alguns deles limarem as últimas arestas e apurar forma para as principais provas que estão aí a chegar.Em especial os atletas que vão representar o nosso país no Europeu de Munique dentro de um mês, como Rui Pinto, Luís Saraiva, Hermano Ferreira, Sara Moreira ou Solange Jesus. No pelotão masculino ainda se destacam Rui Teixeira e José Moreira. Já nas senhoras, estarão ainda presentes Dulce Félix, Filomena Costa, Carla Martinho, Joana Nunes e Laura Silva. Além da meia maratona, nos 10 quilómetros também haverá muita competitividade, com nomes como Susana Godinho, Rafaela Fonseca, Rui Pedro Silva, Ferrando Serrão, Carlos Costa, Tiago Costa ou Miguel Ribeiro como destaques.Um pelotão que deixa Jorge Teixeira satisfeito. "Em Portugal, em 2022, até à data, esta será a melhor Meia Maratona em termos de competição com atletas portugueses. Estes atletas são já garantia de extrema competitividade", declarou o diretor da Runporto.Por parte da Câmara Municipal de Esposende, o presidente Benjamim Pereira afirmou que a Meia Maratona de Esposende está inserida no plano desportivo da cidade e para a promoção do território. "Queremos que o desporto faça parte da vida das pessoas", frisou.A 3.ª edição da Meia Maratona de Esposende realiza-se dia 10 de julho de 2022, com partida marcada para as 9h30 na Av. Eng. Eduardo Arantes e Oliveira. O evento conta com três distâncias, os 21 km da meia maratona, uma corrida cronometrada com 10 km, e ainda uma caminhada com 5 km. Com estas três vertentes da Meia Maratona de Esposende, pretende-se juntar famílias e amigos numa manhã de convívio saudável.