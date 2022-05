Estádio da Luz vai receber evento especial Adidas 'Run for the Oceans'

No âmbito do movimento global 'Run for the Oceans', a comunidade da adidas Runners Lisboa vai organizar a 7 de junho (terça-feira) um evento especial aberto ao público no Estádio da Luz, em Lisboa. A iniciativa, a realizar ao final da tarde (programa completo abaixo), contará com a presença dos dois embaixadores da marca em Portugal (Margarida Santos e Francisco Rebola), da Adidas Runners Madrid e ainda de Laura Figueiredo, Mickael Carreira, Pedro Fernandes e Tiago Teotónio Pereira.





Este evento servirá de divulgação do movimento global 'Run for the Oceans', promovido pela adidas e Parley, que tem como propósito aumentar a consciencialização sobre a ameaça da poluição plástica dos oceanos. Em 2022, pela 5.º ano consecutivo, corredores de todo o Mundo podem juntar-se à causa, tanto em grupo como individualmente, com a promessa de que, por cada 10 minutos de corrida (ou qualquer outra atividade desportiva), a Parley recolherá o peso equivalente a uma garrafa de plástico das nossas praias, ilhas remotas e zonas costeiras antes de chegar aos oceanos (até um máximo de 250.000 kg)Este ano o evento decorre à escala global entre 23 de maio e 8 de junho e os registos de treinos podem ser feitos nas apps adidas Runtastic, Joyrun, Codoon, Yeudongquan ou Strava. Todas as informações podem ser encontradas no site oficial do movimento

- Descarregar a app Runtastic

- Carregar no separador comunidade e, de seguida, "Junte-se ao adidas runners Lisboa"

- Entrar nos "próximos eventos" e aderir ao "Run for the Oceans Estádio da Luz



AGENDA

18h00 - Acreditação

19h00 - Início do evento

19h30 - Início da prática desportiva

20h30 - Fim da dinâmica desportiva

20h45 - Recovery (catering) + dj set

22h00 – Fim de evento

DATA: 7 de junho

HORÁRIO: 18h00

LOCAL: Estádio da Luz - Av. Eusébio da Silva Ferreira, 1500-313 Lisboa