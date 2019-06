Ester Alves 31.ª na mítica Zegama-Aizkorri

A portuguesa Ester Alves foi este domingo a 32.ª colocada na mítica Zegama-Aizkorri, uma das mais importantes provas do calendário do trail mundial, ao finalizar o complicado traçado basco em 6:22:21 horas, a 1:46:15 da vencedora, a norueguesa Eli Anne Dvergsdal. Depois de ter sido 30.ª em 2015, a atleta portuense voltou ao País Basco em busca de melhor o registo desse ano, mas as elevadas temperaturas acabaram por impedi-la de conseguir cumprir os seus íntentos.





Condições atmosféricas que afetaram também os objetivos do lendário Kilian Jornet, que apesar do triunfo final acabou por não conseguir a sua meta secundária, que passava por fixar um novo recorde dos 42 quilómetros de prova com 5472 metros de desnível acumulado. Ainda assim, Jornet confirmou o favoritismo e levou a melhor sobre toda a concorrência, ao cruzar a linha de meta em 3:52:47 horas, à frente Bartlomiej Przedwojewski (3:55:26) e Thibaut Baronian (3:56:20). Quanto aos portugueses em prova, Luís Vale desistiu após a passagem do ponto de corte dos 30 quilómetros, ao passo que Pedro Rocha foi 75.º, com 4:53:00 horas.De notar que Kilian Jornet partilhou a sua atividade no Strava , mostrando todos os registos conseguidos em Zegama.