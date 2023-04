Ester Alves termina Maratona das Areias na 10.ª posição

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Ester Alves acabou esta sexta-feira no 10.º lugar entre mulheres a Maratona das Areias, em Ouarzazate, Marrocos, vencida pelo marroquino Mohamed El Morabity, irmão do eneacampeão Rachid, que abandonou.

Alves igualou o 10.º lugar entre as mulheres conseguido em 2017, quando se estreou nesta prova no deserto, e conseguiu o 97.º lugar independentemente do género.

Entre os lusos, Filipe Nuno foi 254.º, Hélder Amaral 357.º e Nuno Queiroz 751.º, este com uma penalização de meia hora, numa competição em que abandonaram, à segunda das cinco etapas oficiais, Carlos Coelho e Luiz Freire.

Perante a saída de cena de Rachid, que defendeu, nas redes sociais, que foi penalizado por um erro que não cometeu, abandonando em protesto, foi o irmão a estrear-se em vitórias, gorada que ficou a pretensão de chegar aos 10 títulos do especialista em ultramaratonas.