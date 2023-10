Estivemos na Maratona de Chicago e 'vimos' um recorde vindo de outro mundo

"Temos um novo recorde do mundo. Duas horas e 35 segundos." Pouco passava das 9:30 do passado dia 8 quando ouvi esta frase, dita por um voluntário num dos pontos de abastecimento da Maratona de Chicago. Estava eu a chegar perto dos 30 quilómetros da minha prova e, lá bem à frente, um tal de Kelvin Kiptum fazia o impensável. Quebrar o recorde mundial de Eliud Kipchoge, que tinha sido fixado um ano antes em Berlim, numa prova na qual, curiosamente, também corri. Estão a ver uma tendência, certo?

Tal como no ano passado em Berlim, sentia-se uma vibração muito especial relativa àquilo que Kiptum podia fazer. Não vou dizer que se adivinhava, porque nisto da maratona é tudo muito imprevisível, mas se havia alguém capaz disso era mesmo o jovem queniano de 23 anos. E o que sucedeu naquele dia confirmou-o. Tudo convidava a um novo recorde mundial, desde o clima (6 graus na partida) ao perfil relativamente plano da prova... E até eu, um jornalista que estava em Chicago para concluir a sua 3ª Major (e a 37ª maratona), me aproveitei desse facto para também bater o recorde pessoal. Foi um daqueles dias em que tudo se alinhou e fazer parte dessa página de história pelo 2º ano seguido tem um sabor especial.

Trabalho bem feito

Tal como Kiptum, cheguei ao dia da prova com a sensação de que a preparação tinha sido feita da melhor forma possível. O plano fora traçado vários dias antes e, também à imagem do novo recordista, consegui fazer uma prova em ‘split negativo’ (a segunda meia-maratona mais rápida do que a primeira). Algo muito difícil de fazer mas que, cada vez mais, vejo como estratégia perfeita para conseguir recordes. Tal como Kiptum, o início da minha prova representou o pior parcial. Depois disso, foi hora de acertar o relógio e manter um ritmo constante. Que consegui fazer (em torno dos 21 minutos a cada 5 quilómetros), com apenas uma perda de 20 segundos dos 15 aos 20 quilómetros, quando tive de parar 1 minuto (!) para ir à casa de banho. Isto enquanto, a cada cinco quilómetros, ia perdendo cerca de 7 minutos para o homem da frente (ver tabela acima). Por um lado mostra-me a consistência do meu ritmo; por outro traduz de forma quase absurda o ritmo surreal a que estes atletas de topo conseguem correr (Kiptum fez a maratona a uma média de 21 km/h!).

O único momento de maior quebra (muito curta) foi dos 35 aos 40, quando perdi o último de cinco geis que tinha para tomar. Sem aquela energia extra, não consegui a aceleração que tinha planeada. Foi o suficiente para não fazer um tempo abaixo das 2:58 horas. Mas foi quanto baste para melhorar em 54 segundos a marca que tinha desde Praga, no passado mês de maio (2:59.00). O tempo desejado, confesso, não era esse. A ideia era conseguir entrar na casa das 2:56, mas a verdade é que, com uma paragem forçada e ainda com um recorde do mundo feito naquelas ruas, era impossível não sair satisfeito por aquilo que fiz e vivi há duas semanas nas ruas de Chicago.

E agora, o que se segue?

Para Kelvin Kiptum, o objetivo claro tem de ser o ataque à barreira das 2 horas na maratona. Se o fizer, não há forma de colocar as coisas de outro modo: o legado de Kipchoge ficará para sempre, mas Kiptum terá de ser rotulado de melhor da história. Londres, em teoria, poderá ser o palco disso mesmo. Mas, para tal, já sabem que há um requisito: o jornalista que vos escreve estar presente. Caso contrário... não será tão fácil assim!

Perfil plano com algumas ‘rasteiras’



O facto de ter sido palco do recorde masculino (e feminino até recentemente) leva-nos a pensar que Chicago tem um percurso totalmente plano, mas na minha opinião isso está longe de ser verdade. É certo que os números de desnível dizem-no, mas pela experiência de correr Berlim e Chicago digo que a prova alemã é mais fácil. E isso dá ainda mais valor ao que Kiptum fez. É que, não tendo grandes subidas (excetuando a final, que pode ‘partir’ as pernas a quem ali chegue mais ‘rebentado’), a prova norte-americana tem pequenos topos, essencialmente nas pontes, que podem tirar segundos preciosos. E digo mais: Sevilha consegue ser mais plana do que Chicago! O que é certo é que, por exemplo em comparação com Berlim, Chicago é de um outro nível... em tudo! O apoio popular, ainda que menor do que em Nova Iorque (ou até da já falada Sevilha...), consegue dar goleada a Berlim. A organização tem um nível de excelência, com o maior destaque a ir para os pontos de abastecimento (21, no total): longos e de ambos os lados. Se ficaram com vontade de viver a mesma experiência, não se vão arrepender! O período de candidaturas está aberto até 16 de novembro, tanto para o sorteio como por tempos de qualificação (poderá consultá-los no nosso site). Há ainda a opção de garantir entrada pela Endeavor, a agência de viagens para o mercado português.