Etíope perdeu sapatilhas, recebeu umas emprestadas e ganhou maratona com novo recorde

O jovem etíope Derara Hurisa, de apenas 22 anos, venceu este domingo a edição deste ano da Maratona de Mumbai, numa estreia de sonho na distância, na qual também fixou um novo recorde do percurso indiano, agora fixado em 2:08:09 horas (o anterior era de 2:08:35). Ainda assim, as horas prévias à conquista do jovem africano foram tudo menos... animadoras.





É que, na hora de viajar para a Índia, Hurisa viveu aquele que é visto como um dos maiores pesadelos dos atletas: a sua bagagem perdeu-se numa das ligações e com ela ficaram também as sapatilhas que tinha prontas para a usar na sua prova. Valeu-lhe o facto do compatriota e amigo Abraham Girma estar também em Mumbai para competir e ter levado um par de sapatilhas extra (umas Nike Vaporfly 4%). Emprestou-as e, para surpresa de todos, ajudou o seu amigo a triunfar..."Só as tinha calçado na véspera da prova", confessou o atleta etíope, que com esta vitória levou para casa 60 mil dólares (54 mil euros): 45 mil pela vitória e 15 mil pelo recorde no percurso. Um prémio monetário bem interessante, que servirá certamente para Hurisa dar um novo impulso à sua vida e, claro está, comprar umas novas sapatilhas...