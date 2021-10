Etíope vê escapar recorde do Mundo da meia maratona por causa de... 54 metros

A etíope Yalemzerf Yehualaw viu esta sexta-feira a World Athletics 'retirar-lhe' o recorde mundial da meia maratona, conseguido em finais de agosto na Irlanda, tudo por causa de uma falha na medição do percurso da Antrim Coast Half Marathon, realizada em Larne. Em causa estavam 54 metros em falta no percurso para chegar aos necessários 21,0975 quilómetros, que fizeram com que a marca alcançada - umas incríveis 1:03:44 horas, 18 segundos mais veloz do que o anterior máximo - deixasse de valer como recorde.





Na verdade, a marca nem chegou a ser oficialmente um novo recorde mundial, já que estava pendente de ratificação através de vários meios de verificação, especialmente no que à distância diz respeito. A análise foi feita nos últimos dias e o percurso estava efetivamente mais curto do que devia. É certo que, a estas velocidades, Yehualaw teria conseguido bater o recorde (faria os 54 metros em falta em pouco menos de dez segundos) com os tais metros em falta, mas a World Athletics não perdoou e invalidou o registo.Desta forma, o recorde volta a estar na posse da queniana Ruth Chepngetich, com os 1:04:02 horas feitas em Istambul, em abril. Será essa marca que, refira-se, estará em ponto de mira este domingo na Meia Maratona de Valência, uma prova que contará com a própria Yehualaw mas também Letesenbet Gidey, a recordista mundial dos 5000 metros.