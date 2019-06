Experimentámos as revolucionárias bolhas de água Ooho

Segunda feira foi dia de nos estrearmos na Corrida Volkswagen (em breve partilharemos a nossa experiência), mas também foi dia de, pela primeira vez, experimentarmos as bastante faladas bolhas de água Ooho , que também estavam em estreia no nosso país, isto depois de terem sido uma das grandes novidades da Maratona de Londres.A estreia deste revolucionário processo de hidratação aconteceu precisamente na prova da Auto Europa e, à primeira vista, foi um sucesso. Mas vamos por partes.O primeiro ponto a reter (e o mais importante) é o facto de este tipo de hidratação diminuir a pegada ecológica, limitando o número de garrafas que são utilizadas, isto para lá de reduzir o desperdício de água que sucede nas provas. E isso desde logo tem de ser visto pelos corredores como algo importante e necessário.Ainda assim, não foi propriamente fácil conseguir levar a cabo a experiência... É que, por irmos rápido (pelo menos para o nosso ritmo habitual) a primeira tentativa de "apanha" da bolha saiu furada, já que esta foi ao chão, tudo por causa da sua extrema fragilidade e também consistência algo gelatinosa. À segunda tentativa lá conseguimos apanhar a nossa bolhinha e fazer o teste.Depois de ouvirmos as instruções antes da partida, sabíamos que o processo era simples: bastava meter à boca e furar com os dentes antes que a água saísse. No papel parece muita complicação, mas é do mais simples que pode haver. Depois até podemos engolir a película envolvente, que é embalada numa membrana à base de algas e plantas. Caso não o queiramos fazer, basta atirar fora, já que esta película tem um período de biodegradação de seis semanas.No total, refira-se, a organização da Corrida Volkswagen utilizou mais de 1500 bolhas, isto numa prova na qual estiveram presentes 2500 atletas - entre a prova de 4 quilómetros e a de 10.