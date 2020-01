Fez-se história (outra vez) em Valência: recordes do Mundo dos 10k pulverizados

Pouco mais de um mês depois de ter visto Joshua Cheptegei bater de forma incrível o recorde mundial dos 10 quilómetros de então, Valência voltou este domingo a destacar-se no plano do atletismo mundial, agora com recordes mundiais... a dobrar. Os protagonistas de mais um feito histórico foram Rhonex Kipruto e Sheila Chepkirui, atletas quenianos que esta manhã voaram nos 10 quilómetros para marcas sensacionais de 26:24 e 29:42 minutos, respetivamente.





Na prova masculina, mês e meio depois do tal recorde de Cheptegei (26:38), o miúdo Kipruto, de apenas 20 anos, voltou a confirmar-se como um dos maiores talentos para o futuro, ao retirar uns sensacionais 14 segundos à marca estratosférica do ugandês. Para lá do tempo brutal do queniano, Valência assistiu também a um novo recorde europeu, com o suíço Julien Wanders a melhorar a marca que já detinha - tirou 12 segundos no seu máximo, que passa a ser de 27:13.Quanto à prova feminina, Sheila Chepkirui fez uns também brutais 29:42, retirando um segundo no anterior máximo Joyciline Jepkosgei, fixado em 2017 na cidade checa de Praga. Para lá do novo recorde mundial, há a notar o facto de todo o pódio ter corrido abaixo dos 30 minutos, um feito histórico, já que nunca até agora uma prova feminina de estrada tinha acabado com os três primeiros abaixo dessa marca.De notar que o tempo de Chepkirui ainda será sujeito a uma revisão, pelo que há a possibilidade de o recorde não ser confirmado, já que a diferença para o tempo de Jepkosgei é muito curta.