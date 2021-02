Flo Neuschwander bate recorde do Mundo dos 100 quilómetros... em passadeira

Os 100 quilómetros parecem estar definitivamente na moda. Depois da tentativa falhada de Jim Walmsley em bater o recorde mundial da distância em estrada (ficou a apenas onze segundos...), agora chega-nos o incrível feito de Flo Neuschwander, que estabeleceu um novo máximo naquela distância a correr numa... passadeira. Para chegar à centena de quilómetros o atleta alemão necessitou de 6:26.14 horas, um registo incrível com um 'pace' médio de 3:52 minutos por quilómetros e uma velocidade média de 15,52 km/h. Isto durante... mais de seis horas e numa passadeira!





Apesar do registo ter sido acompanhado por elementos do Guinness, a verdade é que para todos os efeitos esta marca não será reconhecida oficialmente como recorde por aquela instituição, ficando para a história como um evento com o selo de 'não oficial'. Ainda assim, a verdade é que o propósito principal de Flo Neuschwander passava principalmente por promover a edição deste ano da Wings for Life World Run, que no próximo dia 9 de maio irá juntar, uma vez mais, atletas de todo o Mundo em prol da investigação que poderá conduzir à cura das lesões na espinal medula.