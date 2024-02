Garmin anuncia lançamento do Forerunner 165

A Garmin anunciou esta terça-feira a série Forerunner 165, os novos smartwatches de corrida com GPS que ajudam atletas de todos os níveis a atingir seus objetivos com planos de treino personalizados e adaptáveis, além das métricas de saúde e condicionamento físico mais populares, tudo com um ecrã AMOLED brilhante. Disponível em dois modelos, Forerunner 165 e Forerunner 165 Music, as mais recentes adições à linha de smartwatches de corrida com definição de ritmo da Garmin apresentam ecrãs a cores, fáceis de ler, táteis e responsivos, bem como um design tradicional de 5 botões.Com acesso rápido e fácil a recursos diários de saúde, métricas avançadas de treino, informações de recuperação, notificações inteligentes e muito mais, os corredores podem acompanhar o seu progresso sem sacrificar a vida útil da bateria. Ambos os modelos têm bateria de até 11 dias no modo smartwatch e até 19 horas no modo GPS.

Ecrã AMOLED. Visualize estatísticas de treino, informação de recuperação, notificações inteligentes e muito mais num ecrã AMOLED brilhante de 1,2 polegadas.

Planos de treino adaptados à corrida. Receba dicas de treino, dicas diárias personalizadas e previsões de tempo de chegada com base nos detalhes da corrida inseridos na aplicação Garmin Connect.

Potência e dinâmicas de corrida baseadas no pulso. Veja a potência em tempo real e meça métricas cruciais de corrida, como cadência, comprimento da passada e tempo de contato com o solo, tudo no pulso, para ajudar a melhorar a sua forma de corrida.

Efeito de treino. Veja como o treino afeta a sua condição física e conheça os benefícios das corridas e do treino.

Campos. Crie ou modifique campos de dados na aplicação Garmin Connect e sincronize diretamente com o seu relógio.

Perfis de atividade e treinos adicionais. Mantenha-se ativo com mais de 25 perfis de atividades, incluindo corrida em trilho, natação em águas abertas, paddle, ténis e muito mais, além de novos treinos de força, HIIT, cardio, ioga e pilates.

Relatório Matinal. Comece bem o seu dia com um relatório personalizado que fornece uma visão geral do sono da noite anterior e das perspectivas de treinamento do dia, juntamente com o status e a hora da VFC.

Saturação de oxígénio. Acompanhe a saturação de oxigénio no sangue enquanto está acordado ou a dormir.

Monitorização e pontuação de sono. Todas as manhãs, receba uma pontuação personalizada do sono da noite anterior, visualize as diferentes fases do sono e obtenha insights para melhorar a qualidade do sono.

Deteção de sestas. Monitorize manualmente ou automaticamente as sestas para ver como eles podem beneficiar o seu corpo com base no tempo e duração sugeridos.

Armazenamento de música. Descarregue músicas e listas de reprodução a partir das contas de Spotify®, Deezer o Amazon Music para ouvi-las sem usar o telefone com auriculares de ouvido sem fios (disponível só no Forerunner 165 Music).

Indicações de áudio. Siga treinos guiados ou ouça alertas de desempenho com auroculares de ouvido sem fio conectados ao relógio (disponível apenas em Forerunner 165 Music).

Pagamentos Contactless com Garmin Pay. Pague perfeitamente, sem a necessidade de cartão ou dinheiro, adicionando o seu cartão bancário compatível ao relógio.

Já disponível, o Forerunner 165 tem um PRVP 279,99€, enquanto o Forerunner 165 Music tem um PRVP de 329,99€.