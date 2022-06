Garmin assinala Dia Mundial da Corrida com lançamento dos novos Forerunner 955 Solar e 255

A Garmin aproveitou a primeira quarta-feira do mês de julho, que todos os anos assinala o Dia Mundial da Corrida, para anunciar o lançamento no mercado de mais dois relógios. O topo de gama deste duplo lançamento é o Forerunner 955 Solar, ao passo que num plano inferior surge o Forerunner 255.Falando do primeiro, a Garmin apresenta-o como "o seu relógio desportivo mais completo para runners e triatletas". Destaca-se naturalmente pelo facto de contar com carregamento solar, que proporciona até 20 dias de vida útil da bateria no modo smartwatch e até 49 horas de vida útil da bateria no modo GPS. Estará à venda por 649,99 euros, sendo que a Garmin colocará no mercado uma versão sem a tecnologia solar, 100 euros mais barata.Quanto ao Forerunner 255, estará disponível em dois tamanhos (41mm e 46mm) e contará com opção para a versão Music. Os mais baratos (255 e 255S) custarão 349,99 euros, ao passo que o 255 Music e 255S Music estarão à venda por 399,99 euros. A Garmin fala num relógio que oferece "apoio total não só para correr, mas também para triatlo, com novos exercícios, métricas e funcionalidades melhoradas de smartwatch".